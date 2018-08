Kein letzter Auftritt Herzogin Meghan schlägt Einladung zur Emmy-Verleihung aus

Was der Oscar für Kinofilme, ist der Emmy für TV-Serien. Am 17. September wird der begehrte Fernsehpreis wieder verliehen. Auf einen ganz besonderen Stargast muss wie erwartet jedoch verzichtet werden. Herzogin Meghan (37) hat eine Einladung zur Emmy-Verleihung ausgeschlagen, wie das britische Boulevard-Blatt "The Sun" berichtet.