Am kommenden Samstag feiert Herzogin Meghan (36, "Suits") ihren ersten Geburtstag als offizielles Mitglied der britischen Königsfamilie. Einer, der dann aber wohl nicht dabei sein wird, ist ihr Vater Thomas Markle (74). Denn seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) scheint das Verhältnis zwischen Vater und Tochter nicht gerade rosig zu sein. In der Sonntagsausgabe der britischen "Daily Mail" kam nun der in Mexiko lebende 74-Jährige zu Wort und erklärte, dass Meghan ihn aus ihrem Leben verbannt habe.