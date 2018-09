Erst gestern hatte das deutsche Model Lorena Rae (23) freudig auf Instagram verkündet, dass sie einen der begehrten Plätze bei der "Victoria's Secret" Show im Herbst erhalten habe. Auch Stefanie Giesinger (22) hatte sich beworben und am Casting in New York teilgenommen. Doch während Rae ihr Glück kaum glauben kann, hat es für die "Germany's next Topmodel"-Siegerin in diesem Jahr nicht geklappt: "Victoria's Secret" gab ihr einen Korb.