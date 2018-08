Kein Geld für die Kinder? "Mehr, als er muss": Brad Pitt hat Millionen an Angelina Jolie gezahlt

Wird das Geld eingeklagt?

Dieser Vorwurf sei inzwischen auch in neuen Unterlagen vermerkt, mit denen Jolies Rechtsvertretung Pitt nun per Gericht zu einer Zahlung zwingen wolle. Und die soll rückwirkend für die vergangenen eineinhalb Jahre gelten, was sich bei sechs Kindern und Pitts Vermögen wohl zu einer gigantischen Summe angehäuft haben dürfte.