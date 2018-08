Kein Auftritt in Sydney Pink liegt im Krankenhaus

An einer Stelle schreibt ein User, er hoffe sehr, dass es Pink bald besser gehe, "aber es ist lächerlich, ein Konzert in dem Moment abzusagen, in dem die Türen geöffnet werden sollten. Sicherlich wusstet ihr, dass es ihr nicht gut ging". Ein anderer Fan behauptete, er sei neun Stunden unterwegs gewesen und habe extra eine Übernachtung in Sydney gebucht.