Kein Auftritt im Spin-off Kit Harington: Deshalb gibt es für ihn kein "Game of Thrones" mehr

Der US-Sender HBO ist derzeit damit beschäftigt, eine Pilotfolge für eine "Game of Thrones"-Prequel-Serie vorzubereiten. Die neue Geschichte stammt vom Schöpfer der Originalserie, George R.R. Martin (70), und Drehbuchautorin Jane Goldman (48). Die Serie soll ungefähr 5000 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" spielen. Vier weitere Prequel-Projekte wurden angeblich ebenfalls entwickelt, haben es aber nicht in die Pilotphase geschafft. Kein einziges Spin-off soll als Fortsetzung geplant gewesen sein. Das dürfte die Spannung auf die finale achte Staffel von "Game of Thrones" noch erhöhen. Die letzten Folgen laufen im April 2019 im TV an.