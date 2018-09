Kein Auftritt beim Lollapalooza H.P. Baxxter verletzt: Festival in Berlin abgesagt

Für Scooter sollen die Ostblockschlampen am 9. September einspringen. Der nächste Auftritt für H.P. Baxxter und Co. würde dann planmäßig am 27. September in Melbourne anstehen. In Australien will die Band anschließend weitere Konzerte geben. Im November kommen sie mit ihrer "25 Years Wild & Wicked"-Tour dann zurück nach Deutschland.