In München sind rund 510 Beschäftigte der technischen Bereiche und des Kundenservice aufgefordert, sich an den Streiks zu beteiligen. Ab acht Uhr wollen sich die Streikenden vor dem Technik-Standort am Marsplatz versammeln. Susanne Becker, Leiterin des Fachbereichs Telekommunikation bei Verdi in Bayern sagt: "Die Arbeitgeberseite ist gefordert, endlich ein Angebot auf den Tisch zu legen und die Beschäftigten an den hohen Gewinnen des Unternehmens zu beteiligen".