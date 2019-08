Rosenheim - Stundenlang haben rund 600 Fahrgäste auf der Fahrt von Salzburg nach München in einem defekten Meridian-Zug ausgeharrt. Ursache sei ein Ausfall der Fahrzeugsteuerung gewesen, teilte die Bayerische Oberlandbahn am Montag mit. Der voll besetzte Zug war am Sonntag um 18.20 Uhr zwischen Bad Endorf und Rosenheim auf freier Strecke liegengeblieben. Erst mehr als vier Stunden später, gegen 22.30 Uhr, war die Evakuierung abgeschlossen und alle Fahrgäste auf der Weiterfahrt.