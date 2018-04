Erstes Treffen seit den US-Angriffen in Syrien

Die Konferenz in Brüssel ist das erste große internationale Syrien-Treffen seit den jüngsten Entwicklungen in dem Konflikt. Die EU-Staaten Großbritannien und Frankreich hatten vor etwas mehr als einer Woche gemeinsam mit den USA Ziele in Syrien angegriffen. Die Länder reagierten damit nach eigener Darstellung auf den mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen im syrischen Bürgerkrieg, für den sie den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad verantwortlich machen.

Um eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern, soll es am Rande der Konferenz auch Gespräche über einen möglichen Neustart von Friedensgesprächen geben. "Wir werden versuchen, einen Anstoß in diese Richtung zu geben", hatte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini in der vergangenen Woche bei einem EU-Außenministertreffen gesagt. Es müsse Druck auf das Regime von Präsident Baschar al-Assad ausgeübt werden, damit dieser sich konstruktiv an den von den Vereinten Nationen vermittelten Gesprächen beteilige. Dafür könnten vor allem die bisherigen Unterstützer Russland und der Iran sorgen.

Geld ist für humanitäre Hilfe vorgesehen

Als mögliches Druckmittel gegen diese beiden Staaten werden die Wiederaufbauhilfen für das völlig zerstörte Bürgerkriegsland genannt. Diese sollen von Seiten der Europäischen Union nur fließen, wenn ein politischer Übergangsprozess läuft. Die bei der Brüsseler Konferenz gesammelten Hilfen sind lediglich für humanitäre Hilfen vorgesehen.

EU-Kommissar Johannes Hahn machte der syrischen Zivilbevölkerung zum Auftakt der Konferenz dennoch Mut. "Wir werden heute zeigen, dass wir trotz der vielen Gründe für Verzweiflung den Weg in Richtung Hoffnung offenhalten", sagte er. UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi forderte in diesem Zusammenhang dazu auf, nicht nur über Geld zu reden. Auch wenn Umsiedlungsprogramme wie die der EU nur Lösung für wenige Menschen sein könnten, seien sie dennoch ein sehr wichtiges Signal der Solidarität, sagte er. Die Zahl der international bereitgestellten Umsiedlungsplätze sei leider zuletzt gesunken, dieser Trend müsse wieder umgekehrt werden.