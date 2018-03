Kaum einer hat es bemerkt Nach heimlicher Taufe: Meghan Markle trägt ein Kreuz-Armband

Nanu, was funkelt denn da an Meghan Markles (36) linkem Handgelenk? Die royale Braut in spe wird bei Auftritten in der Öffentlichkeit stets von Kopf bis Fuß gemustert. Ihre Outfits sind zumeist nach kürzester Zeit ausverkauft. Dennoch blieb ihr neuestes Accessoire zunächst unentdeckt. Seit Kurzem trägt die 36-Jährige ein silbernes Armband mit Diamanten-Kreuz, das bei ihren vergangenen Terminen mit Prinz Harry (33) in Nottingham, Brixton, Cardiff und Schottland noch nicht Teil ihres Schmuckkästchens war. Was also hat es mit dem religiösen Zierstück auf sich?