Konsum-Meister

Die Wirtschaftslage spiegelt sich auch in den Summen, die die Münchner im Geldbeutel haben - nämlich mit Abstand am meisten unter den Großstädtern in Deutschland. Statistisch (und weil hier viele Großverdiener leben) kann jeder Einwohner im Jahr 32.139 Euro ausgeben, nachdem Miete und Kredite bezahlt sind (zum Vergleich: in Hamburg 25.431 Euro). Die sogenannte "Kaufkraft" liegt 40 Prozent über dem Bundesdurchschnitt.

Wie lange noch?

Was Schatten wirft auf die erfreulichen Zahlen, sind die Klassiker: In München fehlen Fachkräfte (zumal, weil Wohnungen fehlen) und Gewerbeflächen (aktuell suchen rund 330 Betriebe nach 100 Hektar Gewerbeflächen, um sich zu erweitern). Aber die Stadt ist eng und voll. "Langfristig", sagt der Bürgermeister, werden Unternehmen selbst Werkswohnungen bauen müssen, um neue Mitarbeiter anzulocken. Und "Gewerbeflächen wird es im Erdgeschoss nicht mehr geben. Da wird man mit einem Lastenaufzug in die Höhe müssen, auch in einen fünften oder sechsten Stock."