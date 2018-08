München - Seine kleinen Ohren sind noch geschlossen. Aus dunklen Knopfaugen schaut es vorsichtig in der neuen Umgebung ohne Mutter und Geschwister umher. Das Kätzchen, das am Wochenende auf einem Scheiterhaufen nur knapp dem Tod entkommen ist, wird seit Samstag in der Chirurgischen und Gynäkologischen Kleintierklinik der LMU am Englischen Garten medizinisch versorgt.