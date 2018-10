Die Foto-Kampagne "Fishlove" will mit prominenter Unterstützung auf die Überfischung der Meere aufmerksam machen, denn derzeit sind mehr als 40 Prozent der Fischbestände in Europa überfischt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) schreibt dazu: "Viele Fische in den europäischen Gewässern, insbesondere aus gemischten Fischereien mit mehreren Arten, wurden ungewollt Teil des Fangs und anschließend tonnenweise tot oder sterbend über Bord geworfen. Auch viele Jungfische teilten dieses Schicksal, was dazu führte, dass sie nicht selbst für neuen Nachwuchs sorgen konnten."