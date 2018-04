Kate & William als "Harry Potter"-Fans? "Louis Arthur Charles, du bist nach den drei Weasleys benannt worden"

Louis erinnert an den Onkel seines Ur-Opas

Der Name des Kindes hat einen ernsten Hintergrund: Damit wird britischen Medien zufolge an Louis Mountbatten erinnert. Der Onkel von Prinz Philip (96), dem Ehemann der Queen, wurde 1979 Opfer eines Bombenattentats der Untergrundorganisation IRA auf seinem Boot vor der irischen Küste. In Großbritannien selbst ist der Name nicht besonders beliebt: In England und Wales steht er auf der Liste der populärsten Namen auf Platz 71. Das dürfte sich in Zukunft ändern.