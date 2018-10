Wir bieten:

Einblick in die Redaktionsarbeit

Mitarbeit in einem jungen Team

Einen zentralen Arbeitsplatz in München

Studiengerechte Arbeitszeiten zwischen ca. 17.00 und 20.00 Uhr

Wir erwarten:

Immatrikulation an einer Hochschule

Präzises, zuverlässiges und selbstständiges Arbeiten

Knowhow, wie ein Artikel gestaltet sein muss, damit er auf az-muenchen.de gelesen wird

Kontaktfreudigkeit und Teamfähigkeit

Flexibilität und Bereitschaft zu Abendschichten

Sie haben Interesse?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an: karriere@az-muenchen.de, Monika Stey Starttermin ist so früh wie möglich.