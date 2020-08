Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen und Ihre Gehaltsvorstellungen bis zum Sonntag, 6. September an:

Abendzeitung München Verlags GmbH, Ressortleitung Lokalredaktion, Garmischer Straße 35, 81373 München oder per Mail an anfang.s@az-muenchen.de und mueller.f@az-muenchen.de