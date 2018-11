Karriere bei der AZ Lokalredakteur/in (m/w)

Wir bieten:

eine unbefristete Redakteursstelle am Standort München

spannende und abwechslungsreiche Aufgaben

eine Versicherung übers Presseversorgungswerk

Was wir suchen:

Sie sind interessiert an Münchner Lokalthemen, graben gerne Geschichten aus und haben Freude daran, in die Stadt hinauszugehen und mit Menschen zu sprechen. Sie sind offen für die ganze Bandbreite an Großstadtgeschichten von Politik bis Polizei. Thesen auch einmal boulevardesk zuzuspitzen, schreckt Sie nicht ab. Sie arbeiten gerne selbstständig, sehen sich aber als Teil eines Teams. Als Zeitungsredakteur wissen Sie, dass wir regelmäßig auch am Sonntag und von Zeit zu Zeit auch an Abenden arbeiten. Sie haben eine Redakteursausbildung und/oder mehrjährige journalistische Erfahrung. Wir sind offen für Bewerber mit ungewöhnlichen Berufsbiografien.