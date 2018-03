München - Mit zahlreichen Prozessionen haben Gläubige in verschiedenen Orten Bayerns am Karfreitag des Todes Jesu gedacht. In München beteiligten sich tausende Teilnehmer unterschiedlicher Herkunft am "Kreuzweg der Völker" mit Kardinal Reinhard Marx. Dabei wurden in verschiedenen Sprachen Bibeltexte vorgelesen und gemeinsam Lieder gesungen. Höhepunkt der Feierlichkeiten: ein Gottesdienst im Münchner Liebfrauendom.