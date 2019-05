Es brannte in der Küche in einer Wohnung im dritten Stock des Mehrfamilienhauses in der Kapzuzinerstraße 31. Wie die Feuerwehr am Donnerstagabend mitteilte, befand sich zum Zeitpunkt des Feuers niemand in der Küche. Die Wehrler verschafften sich "relativ unsanft" Zutritt zu der Wohnung und löschten den Brand zügig.