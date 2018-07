Felix Weber: Kein Bonus mehr in der Dritten Liga

Der Abwehrspieler schwelgte zudem nach dem irren Jahr mit dem Absturz aus dem Unterhaus des Profifußballs bis in die Regionalliga Bayern in Aufstiegs-Erinnerungen: "Es war schon extrem, was im letzten Jahr passiert ist. Sicher wird das Aufstiegsdatum, dieser 27. Mai, für immer im Gedächtnis bleiben. Das Spiel, der Platzsturm - das habe ich auch am nächsten Tag und danach auf Malle noch nicht realisiert", so Weber über das entscheidende 2:2 im Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Saarbrücken und die nachfolgenden Feierlichkeiten.