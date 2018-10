Wegen des schwankenden Ölpreises, so erklärt es Franz Menrad, kaufen Großhändler nur noch für einen Monat ein. Und schon jetzt seien die Kapazitäten vieler Händler erschöpft. AZ-Leserin Gaby M. probiert es danach bei Franz Menrad – der kann zwar liefern, aber erst am 2. November. "Kann sein, dass ich in den nächsten Tagen mit dem Kanister Diesel von der Tankstelle hole, das ist aber nochmal teuer", sagt Gaby M.