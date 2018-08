Kanzlerin ist in Spanien Angela Merkel (be)sucht Unterstützer

Das Problem der Verteilung sei zwar "offensichtlich das dickste Brett". Es sei aber zu bewältigen, und sie wolle es "im Geist der Partnerschaft" lösen. Voraussetzung sei, dass allen klar sei, dass Migranten ohne Bleiberecht auch in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden könnten.

Ex-Streit um Umverteilung der Flüchtlinge

Die EU-Staaten können sich seit Jahren nicht auf eine Reform des gemeinsamen Asylsystems einigen. Zentraler Streitpunkt ist eine Umverteilung von Flüchtlingen.

Merkel bedankte sich bei Sánchez für eine Vereinbarung, die am Samstag in Kraft trat: Sie sieht vor, dass die Bundesrepublik Migranten, die schon in Spanien einen Asylantrag gestellt haben, binnen 48 Stunden dorthin zurückschicken kann. Es geht aber nur um Asylbewerber, die an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden und damit um extrem wenige Menschen.

"Der Wert des Abkommens besteht darin, dass Deutschland und Spanien auf europäische Lösungen setzen", sagte die Kanzlerin. Grünen-Chefin Annalena Baerbock nannte es im rbb-Inforadio eine "Beruhigungspille" für Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Die migrationspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Linda Teuteberg, sagte: "Das ist reine Symbolpolitik, damit Bundesinnenminister Seehofer und Kanzlerin Merkel ihr Gesicht wahren können." Insgesamt habe die Reise wenig gebracht. In Spanien kam der Besuch hingegen gut an. "Sánchez und Merkel stärken die Achse gegen die Ausländerfeindlichkeit in Europa", titelte gestern "El País", die auflagenstärkste Zeitung des Landes.