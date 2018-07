Die Aufregung dauerte nur kurz, weil Angela Merkel gar nicht von "Vereinbarungen", sondern von Absprachen geredet hatte. Und die gab es durchaus. Der Protest aber steht für die Stimmung in den europäischen Mitgliedstaaten: Niemand will sich – zur Vorsicht – in die bundesdeutsche Regierungskrise einmischen.