In guten wie in schlechten Zeiten: Rapper Kanye West (40, "Famous") muss gerade harte Kritik einstecken, doch seine Frau Kim Kardashian (37, "Selfish") steht trotz allem zu ihm und startet für ihn sogar einen Twitter-Krieg. Der Shitstorm scheint perfekt. Was war geschehen? Kanye West hatte im Jahr 2011 eine Non-Profit-Organisation gegründet, die sich um benachteiligte Jugendliche in Chicago kümmert. Nicht nur West ist verantwortlich für die Organisation namens "Donda's House", benannt nach Wests Mutter. Ebenso ist Rapper Rhymefest (40) einer der Führungsleute. Doch nun schießt Kardashian gegen ihn.