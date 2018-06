Kann sie Wissam Al Mana vertrauen? Janet Jackson: Aus Sorge um ihren Sohn ruft sie die Polizei

Geht es ihrem Sohn Eissa (1) in der Obhut von Noch-Ehemann Wissam Al Mana (43) auch wirklich gut? Diese Frage schien Janet Jackson (52, "Together again") am vergangenen Wochenende zu quälen. Wie "Entertainment Tonight" berichtet, soll die US-Sängerin Samstagnacht die Polizei gerufen haben, da sie um die Sicherheit ihres einjährigen Sohnes bangte. Dieser befand sich zu der Zeit gemeinsam mit Vater Wissam Al Mana, einem Geschäftsmann aus Katar, in einem Hotel in Malibu, Kalifornien.