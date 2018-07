"Kann mein Glück noch nicht fassen" "Bauer sucht Frau"-Stars Gerald und Anna: So war die erste Hochzeit

Die Stars aus "Bauer sucht Frau", Gerald (33) und Anna (28), haben am Sonntag in Annas Heimatland Polen geheiratet. Sie trug dabei ein romantisch-verspieltes, klassisches Brautkleid in Weiß, das nicht nur ihr Mann, sondern auch 120 Gäste bestaunten. Nach der Zeremonie gab es noch eine Hochzeitparty, wie RTL berichtet.