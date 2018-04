Auffallend dabei: Guardiolas Mannschaften fallen gerne in sich zusammen. In Liverpool kassierte City seine drei Gegentore in nur 19 Minuten, ähnlich war es ihm mit den Bayern in den Halbfinals 2014 (0:4 gegen Real Madrid) und 2015 (0:3 beim FC Barcelona) ergangen.Trotz der bemerkenswerten nationalen Erfolge in den drei Guardiola-Jahren (drei Meistertitel und zwei Pokalsiege) blieb der Makel der internationalen "Erfolgslosigkeit".