Edward

So lautet sein zweiter Vorname.

Fortnite

Von diesem Computerspiel ist er laut eigener Aussage abhängig. Auch im WM-Lager der Engländer wird fleißig gezockt, unter anderem mit Dele Alli, Kieran Trippier und Harry Maguire. Kanes Account zählt bislang 1052 Spiele, 771 Kills und 76 Siege.

Gareth Bale

Vergleiche mit dem ehemaligen Juwel der Spurs sind nahezu unvermeidbar. Genau wie die ewige Frage: Ist Kane vielleicht sogar noch besser als der Waliser?

Hunde

Die Kanes haben zwei Labradore, die Brady und Wilson heißen und nach den beiden NFL-Quarterbacks Tom Brady und Russell Wilson benannt sind.

Irland

Kane hatte die Wahl zwischen der englischen und der irischen Nationalmannschaft, weil sein Vater Ire ist. Das irische Team kam aber nie wirklich für ihn infrage, 2014 entschied er sich endgültig für die Three Lions.

Jesus

"Englands Super Kane kann Englands Erlöser sein", titelten die Boulevardblätter als sein Stern aufging. Fotomontagen zeigten ihn unter anderem als Jesus, Supermann oder auch auf dem T-Shirt von Cristiano Ronaldo.

Koch

Seit 2017 beschäftigt Kane einen persönlichen Vollzeit-Küchenchef, um seine Ernährung für den Leistungssport zu optimieren. Nach einem guten Spiel belohnt er sich aber gerne mal mit Pizza, Steak oder Pommes.

Leihspieler

Bevor er bei Tottenham durchstartete, wurde er ein wenig im ganzen Königreich herumgereicht. Er war Leihspieler bei Leyton Orient, Millwall, Norwich und Leicester.

Mourinho

Der portugiesische Starcoach hat nicht die besten Erinnerungen an Kane. Am Neujahrstag 2015 war der damals 21-Jährige beim 5:3 mit den Spurs gegen Mourinho und den FC Chelsea an vier Toren beteiligt (zwei eigene Treffer). Die Geburtsstunde eines Superstars.

Nachkommen

Kanes Tochter kam im Januar 2017 zur Welt und heißt Ivy Jane. Das zweite Kind ist bereits unterwegs.

Ohne Alkohol

Lebt Kane während der Fußballsaison. Als kleinen Ersatz gönnt er sich vor dem Schlafengehen dafür eine Tasse Milch mit zwei Stück Zucker.

Pubquiz

Kane glaubte 2014 nach dem 5:1 in der Europa League gegen Asteras Tripolis, bei dem Spurs-Torhüter Hugo Lloris Rot sah, darin aufgenommen zu werden. Die Frage müsste lauten: Welcher Spieler hat in einem Europapokalspiel drei Tore geschossen und als Torwart eines kassiert?

Quote

In 213 Pflichtspielen erzielte Kane bislang 140 Tore für die Spurs. Für England traf er in 28 Einsätzen schon 19 Mal.

Real Madrid

Der spanische Topklub bemühte sich intensiv um Kane und ließ sich auch von den als Ablöse ausgerufenen 350 Millionen Euro zunächst nicht abschrecken. Bis Punkt V wie Vertragsverlängerung (siehe unten) in Kraft trat.

Salah

In den beiden Saisons 2015/16 (25 Treffer) und 2016/17 (29) wurde Kane in der Premier League Torschützenkönig. Seine 30 Tore in der vergangenen Spielzeit reichten dafür nicht, weil Liverpools Mo Salah die mit 32 Treffern und damit einem neuen Liga-Rekord noch übertraf.

Titel

Hat Kane in seiner Profi-Karriere bislang noch keinen einzigen gewonnen. Der WM-Pokal wäre also sein erster – und was für einer! U-Teams: Kane spielt seit der U17 für England. Die U17-Europameisterschaft 2010, die England gewann, verpasste er allerdings verletzungsbedingt. 2012 schaffte er es bei der U19-EM ins Halbfinale, blieb aber torlos.

Vertragsverlängerung

Die gab der umworbene Kane kurz vor der WM noch bekannt. Mit seinem neuen Kontrakt, der ihm eine Gehaltsverdopplung und damit rund 230.000 Euro pro Woche (!) beschert haben soll, band er sich bis 2024 an seinen Heimatklub.

Wife

Kanes Ehefrau heißt Katie Goodland. Die beiden sind zusammen aufgewachsen und gingen schon gemeinsam zur Schule.

X-Faktor

Das ist Kane für England definitiv bei der aktuellen WM. Mit sechs Turniertreffern führt er die Torschützenliste an. Dabei verwandelte er schon drei Elfmeter. Und im Shootout gegen Kolumbien einen weiteren.

Youngster

Bei der WM in Russland führt der 24-Jährige seine Mannschaft als bisher jüngster Kapitän der Three Lions an.

Zweitausendsiebzehn

Mit 39 Ligatoren im Kalenderjahr 2017 brach Kane einen 22 Jahre alten Rekord von Stürmer-Legende Alan Shearer. Mit insgesamt 56 Pflichtspieltoren war er außerdem Europas erfolgreichster Torschütze des Jahres.

