Kandidaten liefern ab Quoten schwächeln am zweiten Dschungelcamp-Tag - Promis aber nicht

Kommen Evelyn und Domenico wieder zusammen?

Besonders spannend: Der einstige "Bachelorette"-Kandidat Domenico flirtete direkt mit seiner Ex Evelyn. Das Paar ist nicht mehr zusammen, weil Evelyn herausfand, dass Domenico mit einer anderen ein Kind hat. Domenicos Luxus-Gegenstand im Dschungel: ein Stillkissen. Trotzdem werfen die beiden sich - zumindest laut RTL-Schnitt - immer wieder verstohlene Blicke zu. Bahnt sich da eine verbotene Liebe an?

Gisele (nicht nur Heulsuse, sondern auch erstaunlich einfühlsamer Camp-Kummerkasten) erzählte, dass sie seit zehn Jahren ebenso unsterblich wie unglücklich in einen guten Freund verliebt ist - und hörte der Stimme von Alf (Tommi Piper) zu, wie sie von Szenen einer Ehe berichtete. Seine Frau habe ein Alkoholproblem, sagte Piper. Und er wolle sie verlassen, wenn er aus dem Camp komme und sich nichts geändert habe. Wenigstens erfahre sie es nicht per SMS oder aus der Zeitung, witzelten Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, die irgendwie müde und unausgeschlafen wirkten. Vielleicht noch der Jetlag. Bei den beiden ist zumindest deutlich Luft nach oben.

So lange es im Camp aber so weitergeht wie bisher, dürften die Moderationen ohnehin Nebensache sein. Ein weiterer vielversprechender Handlungsstrang: Der Zickenkrieg zwischen dem selbsterklärten Millionär und Motivationscoach Bastian Yotta und seinem Widersacher, TV-Auswanderer und Currywurst-Mann Chris Töpperwien ("There's no biz like Imbiss"). Der Höhepunkt am ersten Wochenende: Töpperwien hat fürchterliche Angst vor einer großen Spinne und muss dann auch noch ertragen, dass Yotta sie nahezu wortlos entsorgt. "Ich hätte sie weggeschmissen, aber dann kam ja der Hero." Gekränkte Männlichkeit kann sehr unterhaltsam sein.

Nicht nur um die Dschungelkrone, sondern auch um 100.000 Euro Preisgeld geht es in diesem Jahr. Ebenfalls ein Novum. Rund zwei Wochen wird es bis zur Kür des Siegers noch dauern - oder, um es mit der Stimme von Alf zu sagen: "Das wird ein hartes Ei. Hier musst Du die Hose offen machen."