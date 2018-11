Trotzdem wartet man an der Parteibasis gespannt auf die Entscheidung. Die versprochene Erneuerung dürfe keine leere Worthülse bleiben, heißt es. Man müsse frisches Personal aufstellen – und ein bisschen weiblicher dürfe die CSU auch gerne werden.

Parteichef Ludwig Spaenle soll allerdings ein Fan vom äußerst erfahrenen Bernd Posselt sein. Der 62-Jährige geht deshalb auch als klarer Favorit in die Abstimmung am Montag. Nur mit einem frischen Gesicht wird es so freilich nichts. Und auch bei der Frauenförderungen macht der Männerclub CSU mit dieser Personalie keinen Fortschritt.