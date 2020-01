Martin Klempnows Karriere: TV-Rollen, Alter-Ego Dennis aus Hürth

Bevor er in die "Rolle seines Lebens" - sein Alter-Ego Dennis aus Hürth - schlüpfte, wurde Martin Klempnow vor allem als Werbefigur bekannt: als Stimme des "Kleinen Hungers" für Müllers Milchreis oder als Gemüsehändler bei Yello Strom. Neben mehreren kleinen Film- und Fernsehrollen spielte er ab 2009 Jürgen Vogels Halbbruder in der Sat.1-Serie "Schillerstraße". Von 2009 bis 2015 war er bei "Die Bergretter" zu sehen. Auch am Theater ist Klempnow erfolgreich: Zwischen 1999 und 2008 wirkte er an mehreren Produktionen mit, unter anderem am Staatstheater Hannover.