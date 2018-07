Kampf ums Gouverneursamt von New York Cynthia Nixon: "Sex and the City"-Rolle wird gegen sie benutzt

Dass in den USA eine Karriere als Schauspieler kein Hindernis darstellt, um eine Größe in der Politik zu werden, das bewiesen bereits Ronald Reagan und Arnold Schwarzenegger (71). Im Fall von Cynthia Nixon (52) scheint die politische Gegenseite aber stärkere Probleme damit zu haben, Realität von Fiktion zu trennen. So habe sie laut eines langen Artikels in der "New York Times" ein republikanischer Senator mit einem kontroversen Zitat konfrontiert, dass sie nie gesagt hat - sondern ihr fiktiver Charakter Miranda aus der Serie "Sex and the City".