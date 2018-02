Kampf um neuen Vertrag Nach Coman-Ausfall: Jetzt muss Altstar Ribéry liefern

München - Es ist gerade eine Woche her, da verließ Franck Ribéry die Allianz Arena sichtlich angefressen. Beim 5:0 (1:0) von Bayern München in der Champions League gegen Besiktas Istanbul war der Altstar nur Kurzarbeiter gewesen. Trainer Jupp Heynckes hatte der Jugend in Person von Kingsley Coman wie schon einige Male in dieser Saison den Vorzug gegeben – und das in einem derart wichtigen Spiel.