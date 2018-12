Kampf gegen Kippen Zigarettenstummel regen Stadtratsfraktion auf

München - Den Grünen im Rathaus reicht’s: Auf den Gehwegen, an der Isar, auf den Spielplätzen und in den Freibädern – überall liegen Zigarettenstummel herum. Das muss nicht sein, findet die Stadtratsfraktion. Zumal die Kippen ja auch viele Giftstoffe enthalten. Die oft achtlos weggeworfenen Zigarettenfilter enthielten nicht nur das Nervengift Nikotin, sagt Stadträtin Anna Hanusch. Die Filter bestünden auch aus einem Kunststoff, der sich in der Natur nur sehr langsam zersetze und sich über Boden und Wasser in der Nahrungskette anreichere, so Hanusch.