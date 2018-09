Moosach: Hier hat ein Privater gebaut

Es ging rasend schnell. Gerade mal zehn Monate war Baustelle direkt unterm O²-Hochhaus, dann war der sechsstöckige dunkelgraue Wohnriegel in Moosach fertig. Im August 2017 sind die neuen Mieter in die 143 "Wohnen für Alle"- Wohnungen an der Gärtnerstraße 51 eingezogen. 75 Singles, 68 Paare und Familien (mit 50 Kindern) – alle mit schmalen Einkommen, in Deutschkursen, in Ausbildung oder auf Jobsuche. Sie wohnen enger als in normalen Sozialwohnungen, zahlen aber auch nur zwischen 5,65 und 9,50 Euro Miete pro Quadratmeter.