Dagegen: Angela Merkel, Horst Seehofer, Andrea Nahles. Bei ihnen hat man das Gefühl, man wird sie nie mehr los. Die Abwahl von Fraktionschef Volker Kauder und die Sticheleien des CDU-Grandseigneurs Wolfgang Schäuble müssten Merkel doch zu denken geben. Sie sollte sich gut überlegen, ob sie den Parteivorsitz noch mal beansprucht. Für die SPD geht es um viel mehr. Lässt sie sich in der GroKo weiter an die Wand drücken, wird sie bald in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.