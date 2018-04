Kampagne mit Jella Haase und Jim Rakete Umweltschutz als Generationen-Frage

In den 1990er Jahren knipste der Star-Fotograf Jim Rakete (67) in und um Los Angeles hunderte Foto-Sessions und drehte zahllose Videos. Jetzt kehrte er an den Ort seines Schaffens zurück und berichtet in bewegenden Worten von seinen Erlebnissen der Schauspielerin Jella Haase (25, "Fack ju Göhte") in Berlin. Dieser in einer Video-Message dargestellte Briefwechsel ist Teil einer Aktion zum diesjährigen Earth Day des größten Automobilherstellers der Welt, Toyota. Seit Jahren engagieren sich weltweit Promis und Konzerne, um auf das aus den Fugen geratene Konsumverhalten der Menschheit aufmerksam zu machen - so natürlich auch der Vorreiter der umweltschonenden Hybrid-Technologien.