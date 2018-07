Schulze bekräftigte, die Grünen stellten sich jedem entgegen, "der unsere Demokratie und Europa kaputt machen will". Mit der CSU in der Regierung sei derzeit nicht mehr besonders viel Menschlichkeit vorhanden. "Den rechtsextremen Geist bekämpft man nicht damit, dass man ihn selber atmet. Sondern, indem man Haltung zeigt." Der Wahlkampf richte sich an diejenigen, die "keine Lust mehr haben auf Kleinstaaterei und Rechtsruck".