Kaisersturz, The Taste, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochshow

Ganz im Zeichen der Feste im Herbst, wie dem Oktoberfest, den Weinfesten, Halloween oder dem Erntedankfest, schwingen die Hobbyköche heute ihre Löffel. Derjenige, der das Thema Herbst am besten umsetzt, darf im Solokochen ein uriges Mahl aus Gams, Almkäse und Vogelbeeren kreieren, bis es in der finalen Runde an den Grill geht ...