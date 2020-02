Kruschinski betont: Ende 2028 ist Schluss

Ihm scheint es sehr wichtig zu sein, die Baustellen so angenehm wie möglich für das Umfeld zu gestalten. Schließlich leiden Geschäftsleute und Anlieger am Marienhof in besonderem Maße, direkt am tiefsten Bauloch Münchens.

Man sei bei dem Großprojekt absolut im Zeitplan, wiederholt Kruschinski mehrmals. Ende 2028 sei Schluss. An allen Stationen sei man in der Hauptbauphase. Und für den Bauabschnitt Ost, der sich unter Kretschmer verzögerte, seien bereits die Ordner für das neue Planfeststellungsverfahren eingereicht.

Bis zum Ende des Verfahrens in etwa zwei Jahren könne man aber bereits Rodungsarbeiten durchführen und ein notwendiges, modernes Gleisstellwerk bauen. "Da verlieren wir keine Zeit", so Kruschinski. Und in etwa drei Jahren sei es Zeit, dass sich sechs Tunnelbohrer, je drei von Ost und drei von West, durch den Münchner Untergrund graben. "Am Marienhof treffen sie dann aufeinander", sagt Kruschinski.

