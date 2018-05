"Diese Tore haben uns den Titel gekostet", räumte der frühere Mainzer ein, der im Endspiel die wohl bislang schlimmsten Momente seiner Fußballerkarriere erlebte. "Es ist das Leben eines Torhüters. Man muss wieder aufstehen", sagte Karius.

Spott von Oliver Kahn

"Er wird einen schweren Sommer haben", prophezeite Reds-Legende Steven Gerrard dem deutschen Keeper nach dem persönlichen Desaster beim 1:3 (0:0) im Champions-League-Finale gegen Real Madrid am Samstag. Der frühere Welttorhüter Oliver Kahn fügte als ZDF-Experte hinzu: "Das kann die Karriere eines Torhüters zerstören."

Zuvor hatte Kahn über die offen zur Schau gestellten Gefühle von Fußballstars gelästert. Kahn hielt Mohamed Salahs und Daniel Carvajal Tränen bei deren Auswechslungen für vollkommen unangebracht. "Dass die alle immer weinen", ätzte der Welttorhüter. "Ich weiß nicht, was sich da eingebürgert hat. Jeder weint immer, wenn er verletzt ist - das kann man doch auch später machen." Also erst in der Kabine dürfe man den Gefühlen freien Lauf lassen - so habe er es als Spieler selbst gehandhabt.

Im Internet kam die Tränen-Kritik des Titans übrigens gar nicht gut an. Auf Twitter gab's von etlichen Usern Gegenwind. Den von bitteren Tränen begleiteten Zusammenburch von Loris Karius' nach Abpfiff ließ Kahn immerhin unkommentiert.

