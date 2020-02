Im Dezember hat Christina Bongartz ihr Ladencafé Schnickschnack in einem ehemaligen Trödelladen in Obersendling eröffnet. Getrödelt wird hier noch immer – nicht im Service, sondern mit Stühlen, Nachtkasteln, Büchern und Schallplatten. Manche der gebrauchten Raritäten haben Festpreise, für die Bücher und Schallplatten geben die Gäste, was sie ihnen wert sind.