Trauer um den beliebten Schauspieler Wolfgang Völz. Wie die "Berliner Morgenpost" meldet, verstarb der gebürtige Ostpreuße bereits am 2. Mai in seiner Wahlheimat Berlin. Er wurde 87 Jahre alt. Seit den 50er Jahren spielte er in unzähligen TV-Produktionen mit, unter anderem auch in den Erfolgsserien "Raumpatrouille Orion" und "Stahlnetz".