Box-Weltmeister Sven Ottke

Der gebürtige Berliner fing im Alter von 14 Jahren mit dem Boxen an, mit 16 wurde er zum ersten Mal Deutscher Meister in der Juniorenklasse. Insgesamt gewann er als Amateur elf deutsche Meistertitel. Nebenbei machte er bis 1992 eine Ausbildung zum Industriekaufmann und arbeitete bei seinem Sponsor Mercedes-Benz in Mannheim.