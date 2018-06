Kämpferische Worte Boris Becker spricht erneut über seinen Diplomatenstatus

Außerdem wolle er die Versteigerung seiner Tennis-Trophäen und anderer privater Gegenstände im Rahmen des Insolvenzverfahrens so schnell wie möglich stoppen. Denn bei der Versteigerung gehe es nur darum, ihm "persönlich wehzutun", weil er "natürlich emotional an den Trophäen hänge", so Becker weiter.

Doch trotz des ganzen Durcheinanders wolle er auch in Zukunft in London leben: "Mit Elias, Anna und Amadeus habe ich gleich drei Kinder in der Stadt, die hier zur Schule gehen. Das ist neben allem erst einmal mein Hauptjob", so der 50-Jährige.