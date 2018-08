Ist das Hendl zu trocken, gibt es noch ein Viertel gratis dazu

Am Grill gibt’s feine Biergartenschmankerl. Die Lachsforelle (16,80 Euro) wird über Holzkohle gegrillt. Sehr zu empfehlen. Die Hendl drehen sich am Elektrogrill. Sie sind saftig und was verblüfft: Wenn der Mann am Grill den Eindruck hat, dass das Hendl (Halbes 7,50 Euro) etwas trocken sein könnte, legt er freiwillig und ungefragt ein Viertel gratis dazu. Darauf kann man in Münchner Biergärten lange warten.