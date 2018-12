Kader des FC Bayern Hamster-Plan und Stammelf: Das sind die neuen Kovac-Bayern

Dumm gelaufen für die Krisenverlierer Javi Martínez und Mats Hummels. "Die Mannschaft hat es gut gemacht gegen Bremen und Benfica. Mats war auch krank. Ich werde da nicht wechseln." Kovac plötzlich knallhart und klar in seiner Ansage - weil er eben nie auslernt.

Operation alle Zwölfe

Gegen Nürnberg startet am Samstag die Elf vom 2:1 in Bremen. Ob es Arjen Robben (Oberschenkelprobleme) in den Kader und dann auf die Ersatzbank schafft, wird sich zeigen.

Mit dem Heimspiel gegen den Club beginnt die vorweihnachtliche Punkte-Hatz. Man will einsacken, keine Geschenke mehr verteilen. In Hannover (15.12.), gegen Leipzig (19.12.) und in Frankfurt (22.12.) sollen gnadenbringende Dreier her. Kovac: "Wir müssen kämpfen und hamstern, damit wir bis Weihnachten am besten alle Punkte einfahren."

Operation alle Zwölfe. Erfolge gegen die direkten Konkurrenten um einen Champions-League-Platz, RB und die Eintracht, wären besonders wichtig, sonst droht nicht nur Kovac ein rohes Fest. Von einer größeren Shopping-Tour im Januar hält der Bayern-Trainer nichts. "Die Klubs, die im Winter was machen müssen, haben ein großes Problem, weil der Markt nicht so groß ist", also gingen die Preise ins "Astronomische", sagte Kovac. Man werde den Markt beobachten und "nichts machen".

Kovac sprach von "Ergebniskrise"

Er zwinkerte und schob ein: "Stand jetz" (das Copyright hält er höchstselbst). Der Mann wirkt gelöster, aufgeräumter. So eine überstandene Krise bei Bayern zählt am Ende der Karriere womöglich mehr als ein Pokalsieg mit seinem vorherigen Verein Eintracht Frankfurt.

Kovac sprach von einer "Ergebniskrise" und räumte ein: "Ich wäre dumm, wenn ich daraus nichts mitnehmen würde. Erfahrungen kann man nicht kaufen. In jedem Schlechten gibt es etwas Gutes." Auf die Zeit seit seinem Amtsantritt Anfang Juli rückblickend sagte Kovac: "Diese fünf Monate hier waren sehr, sehr, sehr lehrreich."

Er hat Erfahrungen gehamstert, es war ein ziemlich kompaktes Führungskräfteseminar.

