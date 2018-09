Allzu viele neue Spieler finden sich allerdings nicht bei den Münchnern. Abgesehen von Leon Goretzka (kam ablösefrei vom FC Schalke 04) und dem nach seiner Verpflichtung im Vorjahr direkt an Hoffenheim weiterverliehenen Serge Gnabry gab es keine echten Neuverpflichtungen. Lediglich Renato Sanches, der in der letzten Saison an Swansea City verliehen war, kehrte wieder zum deutschen Rekordmeister zurück.