Gegen halb vier Uhr morgens war der Mann in der Hackenstraße stadtauswärts unterwegs, als ihm für wenige Sekunden die Augen zufielen. Mit erheblichen Folgen: Der Mann verlor die Kontrolle über sein Auto und kam in der Rechtskurve zur Brunnstraße nach links von der Straße ab. Dort prallte er gegen zwei Kleinkrafträder. Einer der Roller blieb auf dem Gehweg liegen, den zweiten nahm der Mann mehrere Meter mit, ehe er am rechten Straßenrand liegen blieb.